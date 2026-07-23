أعرب عن خيبة أمله من عودة الجماعة إلى مهاجمة السفن، عقب إعلانها استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر..

ترامب يتوعد الحوثيين وإيران بـ"عقاب عسكري شديد" أعرب عن خيبة أمله من عودة الجماعة إلى مهاجمة السفن، عقب إعلانها استهداف ناقلتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر..

إسطنبول/ ياقوت دندشي/ الأناضول

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، جماعة الحوثي في اليمن وإيران بـ"عقاب عسكري شديد"، حال تكرار الهجمات على السفن التجارية، محملا طهران المسؤولية عن أي عمليات جديدة تنفذها الجماعة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، عقب إعلان الحوثيين استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر ليل الأربعاء.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة شنت قبل عام هجمات قوية على الحوثيين، ردا على إطلاقهم النار على السفن وعرقلة حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن الجماعة "تصرفت بمسؤولية كبيرة" منذ ذلك الحين، لا سيما خلال المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

لكنه أعرب عن خيبة أمله من عودة الحوثيين إلى مهاجمة السفن، وقال: "للأسف، بدأوا الآن من جديد، وأطلقوا النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية".

وحذر من أنه في حال تكرار هذه الهجمات، فإن الولايات المتحدة "ستحمل إيران المسؤولية"، معتبرا أن الحوثيين يمثلون "أداة أو وكيلا" لها في المنطقة.

وأضاف: "سيُفرض عقاب عسكري شديد على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم".

وقال ترامب إنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" تجاه الحوثيين، بعدما كانوا يتصرفون، وفق تعبيره، "باحترافية وذكاء" خلال الفترة الماضية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت جماعة الحوثي مهاجمة ناقلتي النفط السعوديتين "إنسيليا" و"ليلى" في البحر الأحمر، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة.

وقالت الجماعة إن الهجوم جاء بدعوى خرق الناقلتين حصارا بحريا أعلنت فرضه على السفن المتجهة إلى الموانئ السعودية.

في المقابل، أكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اندلاع حريق في مقدمة ناقلة "إنسيليا" جراء تعرضها لهجوم، مشيرة إلى سلامة طاقمها والسيطرة على الوضع، دون أن تؤكد استهداف الناقلة الثانية.

ويأتي تهديد ترامب وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بما يهدد حركة التجارة وإمدادات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.