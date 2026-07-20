الرئيس الأمريكي قال في تدوينة إنه تم إبلاغ وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وجميع القادة في الجيش بهذه التوجيهات..

ترامب يتوعد إيران: ستدفع ثمن مقتل كل جندي أمريكي أضعافا الرئيس الأمريكي قال في تدوينة إنه تم إبلاغ وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان المشتركة وجميع القادة في الجيش بهذه التوجيهات..

أنقرة/ الأناضول

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها ستدفع ثمن مقتل كل جندي أمريكي "أضعافا مضاعفة".

جاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه على منصته "تروث سوشيال"، الاثنين.

وقال ترامب: "كلما قتلت إيران جنديا أمريكيا، ستدفع ثمن هذه الجريمة أضعافا مضاعفة".



وذكر أن هذه التوجيهات قد أُبلغت إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كاين، إلى جانب "جميع القادة في الجيش".

والسبت، أعلنت "سنتكوم"، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث الجمعة في الأردن، خلال التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران 2026.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.

- "لن يتم اعتقال نتنياهو بأي شكل"

وفي تدوينة أخرى، أكد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يتم اعتقاله بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ظرف" حال زيارته الولايات المتحدة، معتبرا أن نتنياهو "يخوض صراعا" ضد إيران.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الأشخاص الذين يجب احتجازهم هم "أولئك الذين يجرون إيران نحو الموت والدمار"، مشيرا إلى أن هذه المسألة كان ينبغي أن يحلها أسلافه منذ سنوات مضت.

ويتوقع أن يجري نتنياهو زيارة إلى نيويورك في سبتمبر/ أيلول المقبل، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نتنياهو، لوجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتشمل الاتهامات استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، فضلا عن جرائم القتل والاضطهاد وأفعال أخرى غير إنسانية.

وتتعلق الاتهامات بأفعال ارتُكبت خلال الفترة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/ أيار 2024 على الأقل، بحسب المحكمة.

ولم يصدر حكم بإدانة نتنياهو، إذ لا يزال مطلوبا بموجب مذكرة التوقيف، بينما ترفض إسرائيل اختصاص المحكمة والاتهامات الموجهة إليه.