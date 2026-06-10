ترامب يتوعد إيران بهجمات جديدة وشديدة

واشنطن/ الأناضول

توعد الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، إيران بهجمات جديدة، ردا على إسقاط إيران لمروحية حربية أمريكية من طراز أباتشي قرب مضيق هرمز.

وردا على سؤال صحفي في البيت الأبيض عن احتمالية تنفيذ هجمات ضد إيران، قال ترامب: "سنهاجمهم بقوة. إذا نظرنا إلى هجوم المروحية، أعتقد أن لنا الحق في ذلك".

وتابع: "لقد وجهنا لهم ضربة قوية أمس (الثلاثاء)، وسنوجِّه لهم ضربة قوية أخرى اليوم (الأربعاء)".

وبشأن المفاوضات مع طهران، أوضح ترامب، أنهم كانوا قريبين جدا من التوصل إلى اتفاق، لكن الجانب الإيراني يماطل باستمرار.

وأضاف "عليهم (الإيرانيون) توقيع هذا الاتفاق لأنه اتفاق جيد بالنسبة لهم، لكنه لا يمنحهم الحق في امتلاك أسلحة نووية، ويمنعهم تماما من امتلاكها".

ومساء الاثنين، تحطمت مروحية حربية من طراز "أباتشي" تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز المطل على السواحل الإيرانية.

وقال ترامب، الثلاثاء، عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش الأمريكي أبلغه أن "الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأضاف: "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وشهدت خلالها استهدافات إيرانية لدول الخليج.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، المعطل منذ مارس/آذار الماضي، والمتسبب في أضرار دولية، لا سيما خليجية.