ترامب يتهم وسائل إعلام أمريكية بـ"الخيانة" خلال الحرب على إيران إعلام أمريكي نشر في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بأن إيران لا تزال تمتلك قوة عسكرية كبيرة

واشنطن / الأناضول

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض وسائل الإعلام المحلية بـ"الخيانة"، على خلفية تقارير تحدثت عن نجاحات عسكرية لإيران.

وادعى في تدوينة على منصته "تروث سوشيال"، مساء الثلاثاء، أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية تستهدفه من خلال تغطيتها للحرب على بإيران.

ووصف الرئيس الأمريكي تلك الوسائل الإعلامية التي لم يسمها، بـ"الكاذبة".

وانتقد بشدة صحفا وقنوات تلفزة قال إنها نشرت تقارير تفيد بأن إيران حققت "نجاحا" من الناحية العسكرية خلال الحرب.

وأضاف: "عندما تقول وسائل الإعلام الكاذبة إن العدو الإيراني حقق نجاحا عسكريا ضدنا، فإن هذا ادعاء خاطئ وسخيف إلى درجة أنه يكاد يرقى إلى الخيانة. إنهم يقدمون العون والمساعدة للعدو".

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية نشرت في الآونة الأخيرة تقارير تفيد بأن إيران لا تزال تمتلك قوة عسكرية كبيرة، وهو ما نفاه ترامب بشدة مؤكداً أن الجيش الإيراني قد "دُمّر".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها لم تسفر عن اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن يعلن ترامب لاحقاً تمديد الهدنة دون سقف زمني.

ومع تعثر مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على مضيق هرمز، لترد طهران بمنع المرور في المضيق إلا بعد التنسيق معها.