ترامب يتهم إيران بـ"المماطلة" رغم تسليمها الرد على مقترحه

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إيران بـ"المماطلة" رغم تسليمها الرد على مقترحه بشأن إنهاء الحرب، إلى باكستان.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن طهران سلمت ردها إلى الوسيط الباكستاني بشأن المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة لوقف الحرب.

ووفقا للوكالة الإيرانية، فإن المرحلة الراهنة ستركز على موضوع إنهاء الحرب في المنطقة.

وادعى ترامب، أن إيران "ظلت تلاعب الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 47 عاما عبر سياسة المماطلة والتأجيل، ثم حققت أخيرا مكسبها الكبير عندما أصبح باراك حسين أوباما رئيسا (2009- 2017)".

ورغم الدعم الأمريكي الذي لم ينقطع لإسرائيل، زعم ترامب، أن أوباما "تخلى عن إسرائيل وجميع الحلفاء الآخرين، ومنح إيران دفعة حياة جديدة كبرى وقوية للغاية".

كما زعم أن "مئات مليارات الدولارات، و1.7 مليار دولار نقدا بالأوراق الخضراء، نُقلت جوا إلى طهران، وقدمت لهم على طبق من فضة".

ترامب، وصف أوباما، بأنه "أكبر مغفل على الإطلاق، في صورة رئيس أمريكي ضعيف وغبي، حيث كان كارثة بوصفه قائدنا، لكنه لم يكن أسوأ من النعسان (الرئيس الأمريكي السابق) جو بايدن (2021- 2025"، على حد تعبيره، دون صدور رد فوري من أوباما وبايدن.

وإبان حكم أوباما، تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني، وهي اتفاق وُقّع في يوليو/ تموز 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن + ألمانيا).

وتهدف الخطة إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منها بشكل أحادي في 2028 خلال رئاسة ترامب الأولى بين 2017 و2021.

وبخلاف تقارير تحدثت عن أرقام أقل بكثير، زعم ترامب، أن السلطات الإيرانية قتلت "42 ألف متظاهر بريء، بينما كانوا يسخرون من بلدنا الذي أصبح عظيما مجددا الآن، لكنهم لن يضحكوا علينا بعد الآن".

ولم تصدر السلطات الإيرانية تعقيبا فوريا بشأن تدوينة ترامب.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

واستضافت باكستان في 11 أبريل، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن ترامب، تمديد الهدنة دون سقف زمني.