قال الرئيس الأمريكي إن إيران استهدفت ناقلة نفط بـ4 مسيرات أصابت إحداها متن الناقلة

ترامب يتهم إيران باستهداف ناقلة نفط بمسيّرات في مضيق هرمز قال الرئيس الأمريكي إن إيران استهدفت ناقلة نفط بـ4 مسيرات أصابت إحداها متن الناقلة

واشنطن/ الأناضول

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران باستهداف ناقلة نفط كانت تعبر مضيق هرمز بالمسيرات، معتبرا ذلك بأنه "انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار"

وفي منشور على حسابه عبر منصة "تروث سوشيال"، الجمعة، اتهم ترامب إيران بانتهاك وقف إطلاق النار.

وأشار ترامب، إلى أن ناقلة نفط كانت تمر عبر مضيق هرمز وتعرضت للاستهداف بأربع مسيرات إيرانية.



وأوضح أن إحدى هذه الطائرات أصابت متن الناقلة، إلا أنّ الناقلة واصلت طريقها.

وأضاف أن الجيش الأمريكي أسقط الطائرات المسيّرة الثلاث الأخرى.



وقال ترامب: "بصراحة، هذا انتهاك أحمق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلنا إليه".

ولم يوضح ترامب، متى وقع الحادث، غير أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أعلنت مساء الخميس، أن مركزها تلقى بلاغا عن تعرض سفينة شحن لحادث أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عُمان.

وأضافت الهيئة، أن مقذوفا مجهول المصدر أصاب الجانب الأيمن من السفينة، ما تسبب في أضرار بجسر (قمرة) القيادة، دون وقوع إصابات أو تسجيل أضرار بيئية جراء الحادث.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم، قبل أن تبدأ في 21 من الشهر ذاته مفاوضات لتنفيذ بنودها وإنهاء الحرب التي اندلعت بينهما.

والخميس، دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول الخليج إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي يمنعها من حيازة سلاح نووي، مؤكدين رفضهم فرض أي قيود على الملاحة عبر مضيق هرمز.

