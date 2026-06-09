قال إنه "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير"، فيما لم تعقب طهران على الفور..

ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية فوق هرمز ويتوعد بالرد قال إنه "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير"، فيما لم تعقب طهران على الفور..

إسطنبول/ الأناضول

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، بالرد على ما قال إنه إسقاط إيران لمروحية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز.

ترامب قال عبر منصته "تروث سوشيال" إن الجيش الأمريكي أبلغه أن "الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".

وأضاف: "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير".

ومتوعدا استدرك: "ومع ذلك، لا بد للولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم".

وحتى الساعة 18:10 "ت.غ" لم تعقب طهران على ما أعلنه ترامب.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الراهنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال ترامب في تصريح صحفي إن اتفاقا محتملا مع إيران قد يُوقع خلال يومين أو ثلاثة.

وأضاف أن مضيق هرمز، المطل على سواحل إيران، سيُعاد فتحه فور توقيع الاتفاق.

وإثر تعثر مفاوضاتهما، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة واستئناف الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.