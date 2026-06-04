الرئيس الأمريكي قال إن توقيع إيران على الاتفاق يعني التزامها بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي

ترامب يتحدث عن احتمال التوصل لاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع الرئيس الأمريكي قال إن توقيع إيران على الاتفاق يعني التزامها بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات الجارية مع إيران "تسير بشكل جيد للغاية"، وإنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، مساء الأربعاء، عقب مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.

وأضاف ترامب: "المحادثات مع إيران ما تزال مستمرة، أبلغوني أن المفاوضات تسير بشكل جيد جداً. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، وقد لا يحدث ذلك، لكنه إذا حدث فقد يكون خلال نهاية هذا الأسبوع".

ولفت إلى أن توقيع إيران على الاتفاق يعني التزامها بعدم تطوير أو امتلاك سلاح نووي، مدعياً أن طهران باتت قريبة جداً من قبول هذا الأمر.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز سيُفتح فور التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيراً إلى أن الاستعدادات اللازمة لذلك جارية.

وقال إن بعض الألغام البحرية ما تزال موجودة في أجزاء محدودة من المضيق ويمكن إزالتها بسرعة، مضيفاً: "بمجرد التوصل إلى اتفاق مع إيران، سيتم فتح مضيق هرمز على الفور".

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

وفي تعليقه على الهجمات الإيرانية ضد الكويت، قال ترامب: "لكل شيء سبب. لقد وجهنا لهم ضربات قوية للغاية، وكانوا يشعرون ببعض الاستفزاز، ولذلك كانوا يردون".

وأمس أعلن الحرس الثوري الإيراني، عبر بيان، استهداف ما سماها قواعد ومواقع عسكرية أمريكية بالكويت والبحرين، ردا على هجمات قال إنها انطلقت من الدولتين واستهدفت ناقلة نفط وجزيرة قشم بمنطقة مضيق هرمز.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين إثر هجوم إيراني بـ13 صاروخا و17 طائرة مسيّرة، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة.

