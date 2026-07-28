جرى اللقاء بين ترامب ونتنياهو بعيدًا عن وسائل الإعلام..

ترامب يبحث مع نتنياهو ملفات إقليمية وسط احتجاجات أمام البيت الأبيض جرى اللقاء بين ترامب ونتنياهو بعيدًا عن وسائل الإعلام..

إسطنبول/ الأناضول

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن اللقاء الذي عقده ترامب مع كل من نتنياهو والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "إيجابيًا ومثمرًا".

وجرى اللقاء بين ترامب ونتنياهو بعيدًا عن وسائل الإعلام.

ووفقًا للصور التي نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شارك في الاجتماع، إلى جانب ترامب ونتنياهو، عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

احتجاجات ضد نتنياهو

من جهة أخرى، تجمع محتجون أمام البيت الأبيض رفضًا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان ترامب قد وجّه، في تصريحات سابقة أمام وسائل الإعلام، انتقادات إلى نتنياهو.

وردًا على اعتراض نتنياهو على بيع مقاتلات إف-35 إلى تركيا، قال ترامب: "لا أحد يستطيع أن يملي عليّ لمن نبيع وما الذي لا نبيعه، فتركيا حليف كبير لنا".

كما علّق ترامب على إعلان نتنياهو استهداف جبل الفأس في إيران، قائلًا: "رأيت أن بيبي (نتنياهو) أعلن ذلك بشكل علني، وقلت له: لماذا لا تخبرني بذلك فقط؟ لماذا عليك أن تعلن الأمر للعالم أجمع؟".

