ترامب يأمل تمديد وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا واصفا الحرب الروسية الأوكرانية بأنها "الأسوأ" منذ الحرب العالمية الثانية

واشنطن / الأناضول

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس الجمعة، في البيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى موافقة موسكو وكييف على مبادرة وقف إطلاق النار المؤقت، بناء على طلب مباشر منه، معربا عن ترحيبه "الكبير" بموقف البلدين في هذا الخصوص.

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت، قال ترامب: "هذا ممكن، ومن الجيد لو حصل".

ووصف الحرب الروسية الأوكرانية بأنها "الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية"، لافتا إلى مقتل قرابة 25 ألف "عسكري شاب" شهريا من الطرفين.

ومضى قائلا: "أتمنى جدا رؤية انتهاء هذه الحرب".

وأمس الجمعة، أعلن ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو/ أيار الجاري، في خطوة حظيت بموافقة موسكو وكييف.

وتشمل المبادرة أيضا إطلاق ألف أسير من الجانبين.



​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.