ترامب ونتنياهو يتفقان على اللقاء قريبا في أمريكا وسط توتر العلاقات خلال اتصال هاتفي هنأ فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأمريكي بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة، في خطوة تأتي وسط توتر لافت في العلاقات بينهما على خلفية التفاهمات الأمريكية مع إيران.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء هنأ ترامب خلال اتصال هاتفي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.



وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد لقاء قريب في الولايات المتحدة.

وأضاف أن نتنياهو قال لترامب إن "الولايات المتحدة هي ضامنة الحرية في العالم"، وإن إسرائيل "تقدر كثيرا العلاقة الوثيقة بين الشعبين"، وفق إعلام عبري.

ولم يحدد مكتب نتنياهو موعدا دقيقا للقاء المرتقب أو الملفات التي سيبحثها الجانبان.

ويأتي الإعلان عن اللقاء المرتقب وسط تصاعد الانتقادات في إسرائيل لإدارة ترامب، على خلفية توقيعه مذكرة تفاهم مع إيران، وما قد يترتب عليها من ترتيبات تشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا من جنوب لبنان.

وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وقع الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان مذكرة تفاهم، وبدأ البلدان مفاوضات لإبرام اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في أواخر فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، فيما ردت إيران بهجمات أوقعت قتلى إسرائيليين وأمريكيين.

ومن بين بنود المذكرة وقف القتال على الجبهات المرتبطة بالحرب، بما فيها لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران.

ورأى سياسيون ومعلقون إسرائيليون، خلال الأيام الماضية، أن التفاهم مع إيران كشف تراجع قدرة تل أبيب على التأثير في قرارات واشنطن، وسط اتهامات لنتنياهو بدفع إسرائيل إلى "كارثة سياسية".

ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نتنياهو طلب من وزرائه الامتناع عن توجيه انتقادات شخصية لترامب، بعد انتقادات علنية وجهها الرئيس الأمريكي إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.

وفي يونيو الماضي، قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع موقع "أكسيوس": "لولا دونالد ترامب، لكانت إسرائيل قد سويت بالأرض"، في تصريح عكس نبرة انتقاد حادة تجاه نتنياهو، رغم تأكيده في الوقت ذاته أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي "جيدة".

كما انتقد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مسؤولين إسرائيليين بسبب مهاجمتهم اتفاق إيران، قائلا إن على من يجلس في الحكومة الإسرائيلية ألا يهاجم "الحليف القوي الوحيد" المتبقي له في العالم.

وتفاقمت الخلافات بين واشنطن وتل أبيب مع مساعي ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران، في وقت يصر فيه نتنياهو على احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك العسكري ضد ما تعتبره "تهديدات" في لبنان وإيران.