ترامب ورئيس الإمارات يبحثان هاتفيا تطورات المنطقة

إسطنبول / الأناضول

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، التطورات بمنطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الإمارات من نظيره الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ووفقا للمصدر ذاته، تلقى محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من ترامب "بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات".

كما استعرض الجانبان "التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

والأحد، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن دفاعاتها الجوية اشتبكت مع طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من إيران، دون تسجيل إصابات.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، فيما ردت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تُعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة بوساطة باكستانية.

وعلى مدار نحو 40 يوما، اتهمت دول خليجية، بينها الإمارات، إيران بشن هجمات عليها بصواريخ وطائرات مسيّرة، بينما نفت طهران مسؤوليتها عن بعض تلك الهجمات، وحمّلت الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها.

وسجلت الهجمات حتى اليوم الـ41 من الحرب إطلاق 6615 صاروخا ومسيّرة، إضافة إلى مقاتلتين، بحسب ما رصدته الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

ويأتي هذا التصعيد وسط حديث عن اتفاق "وشيك" لإنهاء الحرب بين الطرفين بوساطة باكستانية، في وقت يخيم فيه الجمود على مسار المفاوضات.

والاثنين، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهدنة مع إيران باتت في "غرفة الإنعاش"، واصفا الرد الأخير الذي أرسلته طهران، الأحد، على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب بأنه "غبي".