في تدوينة للرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشيال"

ترامب: وافقنا على استئناف المفاوضات مع إيران لكن وقف النار انتهى في تدوينة للرئيس الأمريكي على منصة "تروث سوشيال"

أنقرة/ الأناضول

ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن إيران طلبت من الولايات المتحدة استئناف المفاوضات وأن بلاده وافقت على ذلك، لكنها أكدت انتهاء وقف إطلاق النار.

وقال ترامب، في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "طلبت إيران منا مواصلة المحادثات ووافقنا، لكن الولايات المتحدة صرحت بوضوح أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، صباح الخميس، تنفيذ ضربات جديدة استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، شملت أنظمة دفاع جوي، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية وبنية لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع نطاق هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.