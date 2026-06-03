الرئيس الأمريكي تطرق في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إلى فحوى اتصال أجراه مع رئيس وزراء إسرائيل الاثنين..

ترامب: نتنياهو مجنون يزعجني قتاله في لبنان وأرغب بلقاء خامنئي الرئيس الأمريكي تطرق في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" إلى فحوى اتصال أجراه مع رئيس وزراء إسرائيل الاثنين..

إسطنبول/ الأناضول

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه وصف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه "مجنون"، لكنه أبدى إعجابه به، وأعرب عن رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "نيويورك بوست" مع ترامب، تطرق خلالها إلى فحوى اتصال أجراه مع نتنياهو الاثنين، وصفته وسائل إعلام بـ"العاصف".

وأفاد ترامب بأنه قال لنتنياهو إنه "مجنون تماما"، لكنه أصر على أنهما "عملا معا بشكل جيد للغاية"، وفقا للصحيفة.

ونتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكة الجنائية الدولية؛ لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة.

وهذه الحرب بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلَّفت في غزة نحو 73 ألف قتيل وحوالي 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء

وخلال محادثتهما، أعرب ترامب عن رفضه تهديد نتنياهو بمهاجمة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، بزعم الرد على "حزب الله".

ويخشى ترامب أن يؤدي التصعيد إلى انهيار المفاوضات بين بلاده وإيران، لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وقال ترامب عن نتنياهو: "انزعجتُ قليلا من قتاله المستمر مع لبنان".

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، برغم اتفاق وقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتستضيف واشنطن منذ الثلاثاء جولة مفاوضات رابعة بين لبنان وإسرائيل، والتي قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن المطلوب منها هو "تثبيت وقف إطلاق النار في كل لبنان".

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح.

وأردف ترامب: "أنا معجب جدا ببيبي (نتنياهو)، وأعمل معه بشكل جيد للغاية. أنا رئيس في زمن الحرب، وهو رئيس وزراء في زمن الحرب".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

** إيران وخامنئي

وبشأن إيران، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي "ضالع بشكل كامل" في اتخاذ القرارات بشأن كيفية إنهاء الحرب.

ومنذ انتخابه خلفا لوالده في مارس، لم يظهر مجتبى في العلن، لكن مسؤولين إيرانيين بينهم الرئيس مسعود بزشكيان قالوا إنهم التقوا به.

ترامب تابع: "لديهم (الإيرانيون) احترام كبير له"، بعد أن اغتالت غارات إسرائيلية والده المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي وأفراد آخرين من عائلته.

ومتحدثا عن مجتبى، مضى ترامب قائلا: "أود أن ألتقي به" بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

وبرغم أنه قال إنه يشعر بإحباط من احتمال أن يؤدي الصراع الجانبي (بين إسرائيل ولبنان) إلى عرقلة سلام أوسع، لكنه قال إنه لا يزال متفائلا بأنه سيتوصل إلى اتفاق مع إيران "بسرعة كبيرة".

وأسفرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما تنفذ إيران هجمات ضد ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

ومنذ بدء سريان الهدنة الراهنة في 8 أبريل تخوض واشنطن وطهران مفاوضات صعبة لإنهاء الحرب يخيم عليها منذ فترة تفاؤل حذر باحتمال إبرام اتفاق.