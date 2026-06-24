ترامب منتقدا قرار الكونغرس تقييد العمل العسكري ضد إيران: يخدم العدو الرئيس الأمريكي زعم أنه نجح بوضع إيران "تحت ضغط كبير" وأنها باتت مستعدة لتقديم "تنازلات واسعة"

أنقرة / الأناضول

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يقيّد العمل العسكري ضد إيران، معتبرا هذه الخطوة "تخدم العدو وتقدم العون له".

جاء ذلك بتدوينة على منصة "تروث سوشيال" مساء الثلاثاء، تطرق فيها إلى إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يتعلق بصلاحيات الحرب، يهدف إلى الحد من أي عمل عسكري أمريكي ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وادعى ترامب أنه نجح في "وضع إيران تحت ضغط كبير"، وأنها "باتت مستعدة لتقديم تنازلات واسعة"، وأنها "تُظهر احتراماً للولايات المتحدة ورئيسها لأول مرة منذ عقود".

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي قرر التصويت على المشروع "في توقيت سيئ للغاية"، وفق تعبيره.

وعلق ترامب على تصويت 4 أعضاء جمهوريين لصالح مشروع القرار إلى جانب الديمقراطيين قائلاً: "هذا سيجعل مهمتي أكثر صعوبة، لكن سأنجز المهمة على أي حال".

وحظي مشروع القرار الذي كان مجلس النواب قد أقرّه في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، بتأييد 50 عضواً مقابل 48 صوتا رافضاً له.

ورغم أن القرار يحمل طابعاً رمزياً إلى حد كبير ولا يتمتع بقوة قانونية ملزمة بشكل كامل، إلا أنه يعكس مدى تنامي القلق داخل الكونغرس، بما في ذلك بين بعض الجمهوريين، بشأن الحرب ضد إيران والاتفاق الذي أبرمته إدارة ترامب لإنهائها.

يذكر أن التصويت على المشروع تزامن مع طلب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" من الكونغرس تخصيص 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران وتجديد مخزونات الذخائر العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير حربا على إيران، وردت الأخيرة بهجمات على دول بالمنطقة أوقعت قتلى في الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

وفي 14 يونيو أعلنت إيران والولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.



ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.