ترامب: مطلق النار قرب البيت الأبيض لديه سجل من العنف الرئيس الأمريكي شكر جهاز الخدمة السرية وقوات الأمن على تعاملهم مع الحادث..

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الشخص الذي أطلق النار قرب البيت الأبيض، "لديه سجل من العنف وهوس بالبيت الأبيض".

جاء ذلك في تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، فجر الأحد، علق فيه على حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض مساء أمس.

وشكر ترامب جهاز الخدمة السرية وقوات الأمن على تعاملهم مع الحادث.

وأشار إلى أن الواقعة جاءت بعد نحو شهر من حادثة مماثلة وقعت خلال عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض في 26 أبريل/ نيسان الفائت.

واعتبر ترامب أن حوادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض "يُظهر أهمية إنشاء منطقة آمنة لجميع الرؤساء الأمريكيين في المستقبل".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، مقتل شخص أطلق النار قرب البيت الأبيض، بعد استهدافه من قِبل عناصر الخدمة.

وأوضح الجهاز في بيان حول تفاصيل حادثة إطلاق النار قرب البيت الأبيض، أن مطلق النار وصل إلى تقاطع شارع 17 مع شارع بنسلفانيا، وأخرج سلاحا من حقيبته وبدأ بإطلاق النار، ما دفع عناصر الخدمة السرية إلى استهدافه.

وأضاف البيان أن منفذ الهجوم نُقل إلى أقرب مستشفى وهو في حالة حرجة، قبل أن يموت متأثرا بإصابته، فيما أُصيب شخص كان موجودا في المكان بجروح طفيفة، وحالته الصحية جيدة.



وكانت أصوات إطلاق نار قد سُمعت مساء السبت في محيط البيت الأبيض، وظهرت أيضا في بث مباشر لبعض المراسلين الموجودين داخل البيت الأبيض.



وفي وقت وقوع إطلاق النار، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجودا داخل البيت الأبيض، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.