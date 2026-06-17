في تصريحات على هامش قمة قادة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية..

ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة قوية وليست مجرد نص من فقرتين في تصريحات على هامش قمة قادة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية..

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها مع إيران "قوية للغاية، وليست مجرد نص بسيط من فقرتين".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة قادة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان ليه بان الفرنسية.

وأشار ترامب إلى أن التوتر مع إيران لم يبدأ قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، بل يعود إلى سنوات طويلة.

وأضاف: "بدأ الأمر عندما قمت بتصفية (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم) سليماني. كان ذلك حدثاً كبيراً، حتى إن البعض يقول إنه أكبر حدث في الشرق الأوسط خلال الخمسين عاماً الماضية. لقد حيّدناه، وأصبحت إيران دولة مختلفة تماماً".

وتطرق ترامب إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) التي أُبرمت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قائلاً: "ذلك الاتفاق كان يمنحهم سلاحاً نووياً. لقد ألغيتُه وأوقفتُه، ثم أوقفتُه مرة أخرى عبر قاذفات بي-2".

وفيما يتعلق بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قال ترامب: "إنها مذكرة تفاهم، لكنها وثيقة قوية جداً، وليست مجرد نص بسيط من فقرتين".

وأضاف أن القوات البحرية والجوية الإيرانية جرى تحييدها إلى حد كبير، وأن عدداً من القادة الإيرانيين الكبار قُتلوا، معتبراً أن الحكومة الإيرانية باتت مستعدة للتوصل إلى اتفاق.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة المقبل 19 يونيو/حزيران، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.