ترامب محذرا نتنياهو من تطوير الهجوم على إيران: قد تجد نفسك وحيدا وفق تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي للقناة 12 العبرية..

زين خليل / الأناضول

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عن أنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تطوير الهجوم على إيران، وأبلغه بأنه قد يجد نفسه وحيدا.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس الأمريكي للقناة 12 العبرية الخاصة، بعد اتصالين هاتفيين أجراهما مع نتنياهو خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال ترامب: "قلت لنتنياهو إنه من الأفضل أن تكون حذرا جدا فيما تفعله لأنك قد تجد نفسك قريبا وحيدا في مواجهة إيران".

وأضاف: "حذّرته من أنه في حال تطورت الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة، فقد يجد نفسه وحيدا في مواجهة الإيرانيين".

في سياق متصل، نقلت القناة 13 العبرية الخاصة عن مصادر لم تسمها، أن ترامب قال لنتنياهو قبيل الهجوم الإسرائيلي على إيران "هاجم وانهِ الحدث"، في إشارة لرغبة الرئيس الأمريكي في هجوم خاطف ينتهي بسرعة.

وأضافت القناة: "أوضح مسؤولون في إسرائيل اطّلعوا على مضمون المحادثة أن نية الرئيس كانت أن تتحرك إسرائيل، ولكن دون الانجرار إلى حرب واسعة أو خطوة قد تؤدي إلى تصعيد كبير".

وتابعت: "أدرك الأمريكيون أن إسرائيل مصممة على الرد، وذلك خلافًا للرسائل العلنية التي كان دونالد ترامب أطلقها قبل محادثته مع رئيس الوزراء" الإسرائيلي.

وأوضحت أن واشنطن عملت على تحديد سقف لحجم الضرر ونطاق العملية الإسرائيلية.

وأوضحت أنه بالتوازي مع المحادثة بين ترامب ونتنياهو، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالات مفصلة مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزيرا الخارجية ماركو روبيو والحرب بيت هيغسيث.

وخلال المحادثة مع روبيو، ناقش الجانبان تفاصيل بالغة الأهمية تتعلق بطبيعة الهجوم المخطط له، وفق المصدر ذاته.

وفي الوقت نفسه، برزت خلافات عميقة داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بشأن نطاق الأهداف التي ينبغي مهاجمتها، حسب القناة 13.

وخلال المناقشات الداخلية التي جرت مساء الأحد في إسرائيل، طالب وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير بتنفيذ عملية أوسع بكثير، شملت من بين أمور أخرى إمكانية استهداف منشآت الطاقة الإيرانية.

وتابعت القناة "في المقابل، أوضح نتنياهو لهما التداعيات السياسية التي قد تترتب على خطوة من هذا النوع".

وأعلن نتنياهو، الاثنين، وقف إطلاق النار على إيران، في أعقاب المحادثة الهاتفية مع ترامب.

وشهدت المنطقة الأحد والاثنين جولة تصعيد جديدة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة ضاحية بيروت الجنوبية مساء الأحد.

وبرغم تحذير إيران، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" حليف طهران.

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غربي ووسط إيران.

وأعلن مقر خاتم الأنبياء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الاثنين، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، "بعد ما تم توجيه رد مؤلم إلى العدو".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.