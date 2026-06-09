ترامب: محادثاتنا مع إيران مستمرة واتفاق محتمل خلال أيام الرئيس الأمريكي ادعى أن الحصار على إيران "فعال بنسبة 100 بالمئة"

أنقرة / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن المحادثات مع إيران لإنهاء الحرب جارية، وإن اتفاقا محتملا قد يوقع خلال يومين أو ثلاثة.

وادعى ترامب في تصريح صحفي أن الحصار على إيران "ما يزال فعالا بنسبة 100 بالمئة"، وأنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن إيران وإسرائيل اتفقتا على وقف الهجمات بوساطته، وأن الدول المعنية في المراحل النهائية من اتفاق "جيد للغاية" لن يسمح فيه لإيران بامتلاك أي أسلحة نووية على الإطلاق، وفق تعبيره.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن مضيق هرمز المطل على سواحل إيران سيفتح فور توقيع الاتفاق المحتمل إبرامه خلال يومين أو ثلاثة.

والاثنين قال ترامب إن مساعي التوصل إلى اتفاق مع إيران "تسير على نحو جيد"، وإن واشنطن ستعلن "النصر الكامل" خلال أسبوعين.



وشهدت المنطقة الأحد والاثنين جولة تصعيد جديدة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ورغم تحذير إيران، أشعلت تل أبيب المنطقة بشنها غارة على الضاحية الجنوبية، فردت طهران بموجات صاروخية على إسرائيل، فيما أعلنت تل أبيب أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غربي ووسط إيران.

والأحد، دعا ترامب إسرائيل وإيران إلى وقف الأعمال العدائية فورا، محذرا نتنياهو من تطوير الهجوم على إيران.

والاثنين أعلنت طهران وقف العمليات العسكرية "بعد ما تم توجيه رد مؤلم للعدو"، أعقبه إعلان مماثل لنتنياهو عقب اتصال أجراه مع ترامب.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.