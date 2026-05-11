ترامب: مبيعات السلاح لتايوان على طاولة مباحثات واشنطن مع بكين أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبحث مع نظيره الصيني العلاقات التجارية، وملفات الطاقة وملفي إيران وتايوان..

واشنطن/الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيناقش ملف تايوان مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته المرتقبة إلى بكين، مشيرًا إلى أن مسألة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان ستكون ضمن طاولة المباحثات.

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين، الثلاثاء، عقب فعالية أُقيمت في البيت الأبيض.

وأوضح أنه سيتوجه إلى بكين يوم الأربعاء، على أن يبدأ محادثاته مع الرئيس الصيني يوم الخميس، لافتًا إلى أنه "يتفاهم بشكل جيد" مع شي جين بينغ.

وأضاف أن المباحثات ستتناول في الأساس العلاقات التجارية بين البلدين وملفات الطاقة، إلى جانب قضايا أخرى، بينها إيران وتايوان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصين بحاجة إلى ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، مؤكدًا أن هذه القضية ستكون ضمن النقاشات.

وردًا على سؤال حول احتمال وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان، قال ترامب: "سأناقش هذا الأمر مع الرئيس شي، هو لا يريد ذلك، وسأتحدث معه بشأنه"، مضيفًا أن هذا الملف سيكون ضمن عدة قضايا على جدول المحادثات.

وتابع ترامب: "أنا وهو نتفاهم جيدًا، إنه يدير 1.4 مليار شخص بقبضة قوية جدًا، وهو يحب بلاده كثيرًا".