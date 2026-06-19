في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، قيّم خلالها ترامب علاقاته بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو..

ترامب: لولاي لكانت إسرائيل سُويت بالأرض في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، قيّم خلالها ترامب علاقاته بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو..

أنقرة/الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل كانت ستُدمَّر وستسوى بالأرض لولا دعمه، وذلك في أحدث تصريح يعكس توترا متصاعدا في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.

جاء ذلك في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، مساء الخميس، قيّم خلالها ترامب علاقاته بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأشار ترامب إلى أن نتنياهو، إذا سُئل عن الأمر، سيقول إنهم يمتلكون كل ما يحتاجونه، بما في ذلك القنابل والأسلحة، مضيفاً: "لولا دونالد ترامب، لكانت إسرائيل قد سُوِّيت بالأرض".

وحول علاقته بنتنياهو، قال ترامب: "علاقتنا جيدة، لكن ينبغي أن نبقيهم ضمن حدود أكثر عقلانية قليلاً".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان بإمكانه منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، أجاب ترامب: "نعم، سأفعل ذلك. إنهم يكنّون لي احتراماً كبيراً ويفعلون ما أقوله".

والخميس، انتقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، بشدة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية هاجموا التفاهم بين واشنطن وطهران، وقال إن ثلثي الأسلحة التي حمت إسرائيل في الآونة الأخيرة "مصنوعة بأيد أمريكية وبتمويل من دافعي الضرائب الأمريكيين".

وقال فانس إن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية يهاجمون الاتفاق ويهاجمون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيا.

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيس الأمريكي ونظيره الإيراني، إلكترونياً، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/ نيسان الماضي.