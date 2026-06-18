الرئيس الأمريكي أوضح أن القول "لا" لإيران وحدها، في حين تمتلك دول عديدة في المنطقة هذه الصواريخ، ليس أمرا عادلا..

ترامب: لا مانع من امتلاك إيران صواريخ باليستية ضمن توازن إقليمي الرئيس الأمريكي أوضح أن القول "لا" لإيران وحدها، في حين تمتلك دول عديدة في المنطقة هذه الصواريخ، ليس أمرا عادلا..

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يرى بأسا في امتلاك إيران صواريخ باليستية.

وأعرب في تصريحات للصحفيين من مطار باريس، الأربعاء، عن عدم انزعاجه من امتلاك إيران عددا محدودا من الصواريخ الباليستية.

وأوضح أن القول "لا" لإيران وحدها، في حين تمتلك دول عديدة في المنطقة هذه الصواريخ، ليس أمرا عادلا.

وأضاف: "الصواريخ الباليستية ليست الشيء نفسه مثل الأسلحة النووية، وإذا كانت دول مثل السعودية وقطر تمتلك هذه الصواريخ، فمن منظور نسبي ومتناسب أستطيع القول إن ذلك (وجودها لدى إيران) ليس مشكلة".

وردا على سؤال حول موعد توقيع نص التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، أشار ترامب إلى أن العمل جارٍ على التفاصيل النهائية.

وتابع: "كنت قلت 48 ساعة. لم نقطع بذلك بشكل كامل بعد. هذا هو الشكل النهائي حاليا".

وتجنب ترامب إعطاء تصريحات واضحة حول مدة بقاء الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، قائلا: "لننتظر قليلا ونرى كيف ستتطور العملية. أعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام، لكن سنرى".

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وباكستان، التي تتولى الوساطة، التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، على أن تشمل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

ومن المقرر توقيع الاتفاق في مدينة جنيف السويسرية، الجمعة المقبلة 19 يونيو/حزيران، على أن يُعاد فتح مضيق هرمز عقب التوقيع.