الرئيس الأمريكي قال: أنهيت قمة ناجحة للغاية للناتو في تركيا. أود أن أشكر الرئيس أردوغان

ترامب: لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجددا الرئيس الأمريكي قال: أنهيت قمة ناجحة للغاية للناتو في تركيا. أود أن أشكر الرئيس أردوغان

أنقرة/ مراسلون/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجددا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ترامب، الأربعاء، عقب اختتام أعمال القمة السادسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي كلمته، أشار ترامب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا: "أنهيت قمة ناجحة للغاية للناتو في تركيا. أود أن أشكر الرئيس أردوغان، فهو شخص رائع، وقائد عظيم، وصديق لي منذ سنوات طويلة، ويتمتع بقيادة قوية للغاية. لديه شخصية قوية، ولهذا السبب يدير بلدا ناجحا وجيدا بهذا القدر".

وأشار إلى أن تركيا تمتلك جيشا قويا، وقال: "بمجرد أن تهبط الطائرة وتنظر إلى المطار، ترى مبنى ركاب جميل للغاية. كل شيء رائع، وأود أن أشكر الرئيس أردوغان، فقد أنجز عملا مذهلا".

ولفت ترامب إلى ضرورة إبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، معتبرا أن مهاجمة إيران كانت خطوة ضرورية.

وأضاف أن الهجمات على إيران دمرت جيشها وقواتها البحرية.



وتابع: "قدراتهم القتالية منخفضة للغاية حاليا، ولم يتبق لديهم سوى عدد قليل جدا من الصواريخ".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر مساهمة في حلف الناتو.



وأردف: "استثمرنا تريليون دولار في قواتنا المسلحة، ونسعى حاليا للحصول على موافقة الكونغرس لاستثمار 1.5 تريليون دولار".

وفيما يتعلق باجتماع الناتو، قال ترامب: "سادت القاعة روح كبيرة من الوحدة. وأدعو جميع الدول إلى زيادة التزاماتها الدفاعية بوتيرة سريعة للغاية".

وشدد على أن روح الوحدة التي سادت القاعة كانت "مذهلة".



وقال: "لقد كانت قمة ناجحة للغاية".

وأشار ترامب، إلى أنه أتيحت له فرصة لقاء العديد من القادة في أنقرة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس السوري أحمد الشرع.



وأضاف: "قام الشرع بعمل جيد للغاية في توحيد سوريا، وأنجز أعمالا رائعة. خلال فترة الإدارة السابقة كانت سوريا في حالة فوضى عارمة".

**لا أعتقد أن الحرب مع إيران ستندلع مجددا

وردا على سؤال أحد الصحفيين الذي قال فيه: "يبدو أن الحرب مع إيران ستندلع مجددا"، أجاب ترامب: "لا أعتقد أنها ستندلع مجددا. أعتقد أن الأمور ستتقدم بسرعة كبيرة. لقد استهدفوا عددا من السفن، ورددنا عليهم بقوة أكبر. وإذا هاجمونا، فإننا سنرد بعشرة أضعاف. لدينا معدات أفضل".

وعلى صعيد آخر، أكد ترامب، أن الولايات المتحدة سبقت الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.



وقال: "أنا الآن في المركز الأول على تيك توك".

يتبع///