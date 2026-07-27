ترامب: لا أحد يملي عليّ لمن نبيع "إف-35" وتركيا حليفتنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا على معارضة نتنياهو بيع مقاتلات "إف-35" إلى تركيا...

واشنطن / الأناضول



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ردا على معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" لتركيا: "لا أحد يستطيع أن يملي عليّ لمن نبيع وما الذي لا نبيعه. تركيا حليف كبير لنا".

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين، الاثنين، على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه من واشنطن إلى ولاية ميشيغان.

وردا على سؤال صحفي بشأن اعتراض نتنياهو على بيع مقاتلات "إف-35" لتركيا، قال ترامب: "تركيا حليف رائع بالنسبة لي. الرئيس رجب طيب أردوغان صديقي. ولا أحد يستطيع أن يملي عليّ لمن نبيع وما الذي لا نبيعه. تركيا حليف كبير لنا".

وأشار ترامب إلى أن الخلافات بين تركيا وإسرائيل معروفة للجميع، موضحا أن زيارته إلى أنقرة للمشاركة في قمة الناتو "كانت ناجحة للغاية".

وأضاف: "تركيا دولة رائعة وقوية جدا. لديهم جيش رائع، جيش كبير وقوي للغاية. ويمتلكون الكثير من المعدات الرائعة".

والثلاثاء الماضي، أعرب نتنياهو عن معارضته لاحتمال موافقة الولايات المتحدة على بيع مقاتلات "إف 35" لتركيا، محذرا من أن هذه الخطوة ستؤثر في توازن القوى بالشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، أنه يدرس إمكانية رفع الحظر عن الصفقة.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إنه أبلغ ترامب مباشرة رفضه لهذه الخطوة، مضيفا أن "بيع أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية لا يجعل تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة"، على حد تعبيره.



