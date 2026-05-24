ترامب: لا أحد يعرف مضمون الاتفاق مع إيران وسيكون جيدا الرئيس الأمريكي قال في منشور: "أنا لا أبرم صفقات سيئة"

عبد السلام فايز/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لا أحد يعرف مضمون الاتفاق المحتمل مع إيران، مشيرا إلى أن الاتفاق "سيكون جيدا".

وفي منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أوضح ترامب: "إذا أبرمتُ اتفاقًا مع إيران، فسيكون اتفاقًا جيدًا ومناسبًا، لا كاتفاق (الرئيس الأسبق باراك) أوباما، الذي منح إيران أموالًا طائلة، وطريقًا واضحًا ومفتوحًا لامتلاك سلاح نووي"، وفق تعبيراته.

وأضاف: "اتفاقنا هو عكس ذلك تمامًا، لكن لا أحد رآه أو يعرف مضمونه، ولم تُستكمل مفاوضاته بعد، لذا لا تستمعوا إلى الخاسرين الذين ينتقدون شيئا يجهلونه".

وختم ترامب منشوره بالقول: "على عكس من سبقوني ممن كان ينبغي عليهم حل هذه المشكلة منذ سنوات، أنا لا أبرم صفقات سيئة".

وفي وقت سابق الأحد، قال ترامب، إن المفاوضات مع إيران "تتقدم بشكل منظم وبنّاء"، مستدركا أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيتواصل إلى حين التوصل لاتفاق.

ومساء السبت، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع إيران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

فيما قال متحدث الخارجية الإيرانية ووفد التفاوض إسماعيل بقائي، إن مواقف طهران وواشنطن باتت "أكثر تقاربا"، لكن "ما تزال هناك مسائل خلافية، ونعمل على استكمال مذكرة التفاهم".

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش، عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.