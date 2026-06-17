ترامب: قد نعاود قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم الرئيس الأمريكي أفاد بأن الاتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي وتوقع انخفاض أسعار النفط

أنقرة / الأناضول

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاودة قصف إيران إذا لم تلتزم بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع واشنطن، مؤكداً أن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً بموجب الاتفاق.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين على هامش لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فرنسا، حيث تطرق إلى التطورات في الشرق الأوسط.

وفي حديثه عن التفاهم بين واشنطن وطهران، قال: "إنه اتفاق قوي للغاية، لا أحد يعرف تفاصيله، لكنه اتفاق قوي جداً"، مضيفاً أن كثيراً من الناس يشعرون بالرضا تجاهه، وأن الأسواق هي المستفيد الأكبر منه.

وأشار ترامب إلى أن الأسواق تشهد ارتفاعا وأسعار النفط تتراجع، مضيفا أن مضيق هرمز "سيُفتح بالكامل قريبا، ربما غدا أو بعد غد"، بحسب تعبيره.

وأوضح أن أسعار النفط بدأت تقترب من مستويات ما قبل الأزمة، قائلاً: "الفرق الآن هو أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا. سنرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أن الناس سيكونون سعداء جداً".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن البديل عن هذا التفاهم كان يتمثل في "ركود اقتصادي عالمي"، مضيفاً: "الأغبياء هم من يريدون كساداً عالمياً".

كما رأى أن مضيق هرمز "لم يكن ليفتح أبداً" لولا التفاهم مع إيران، مشيراً إلى أن الأسواق بدأت تستعيد نشاطها وأن أسعار النفط بدأت بالتراجع.

** "لا نستثمر في إيران"

وفي رده على تقارير تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة أموالا لإيران في إطار التفاهم، نفى ترامب ذلك قائلاً: "لا نستثمر في إيران، ولن نضع حتى عشرة سنتات".

وأضاف أن التفاهم الحالي سيحول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، وقد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أدنى من تلك التي كانت سائدة قبل الحرب.

وانتقد ترامب الإدارات الأمريكية السابقة لعدم اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران على مدى 47 عاماً، معتبراً أنه الرئيس الوحيد الذي تعامل مع هذا الملف بصورة مختلفة.

** تهديد بإعادة القصف

وقال ترامب: "هذه مذكرة تفاهم، إذا لم يعجبني الأمر سأعود إلى قصفهم (الإيرانيين) وإلقاء القنابل عليهم. وإذا لم يتصرفوا بالشكل المناسب، سنسقط القنابل مباشرة فوق رؤوسهم، لأنهم تصرفوا بشكل سيئ على مدى 47 عاماً"، وفق تعبيره.

وذكّر الرئيس الأمريكي بأنه أمر خلال ولايته الأولى بقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واعتبر أن أحداً غيره لم يكن قادراً على إبرام هذا الاتفاق، منتقداً الاتفاق النووي السابق مع إيران خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

** العلاقات مع مصر

وفي سياق آخر، وصف ترامب العلاقات مع مصر بأنها قوية، مشيراً إلى وجود تعاون بين البلدين في مجالات متعددة، وأنه سيبحث مع السيسي ملفات عدة من بينها التجارة.

كما تطرق إلى قضية مياه النيل، قائلاً إن بناء سد في إثيوبيا تسبب في مشكلات كبيرة لمصر، مضيفاً أنه سيناقش هذا الملف مع الرئيس المصري.

من جانبه، شكر السيسي نظيره الأمريكي على التوصل إلى التفاهم مع إيران، قائلاً: "نثمّن جهودكم لإعادة إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ونشكركم على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران".

وأشاد السيسي بالجهود الأمريكية المتعلقة بالخلافات المرتبطة بنهر النيل، مؤكداً تقدير مصر للدعم الأمريكي ولمساعي واشنطن الرامية إلى إيجاد حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي.

والأحد أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتشمل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان.

ومن المقرر، وفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق في سويسرا، يوم الجمعة الموافق 19 يونيو/ حزيران 2026.