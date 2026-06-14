كشف الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي وأعرب له عن غضبه الشديد قائلاً: "لماذا كان على بيبي شن مثل هذا الهجوم اللعين؟ لقد شعرت بغضب عارم وأخبرته بذلك. إنه لا يمتلك أي قدرة على المحاكمة العقلية والتمييز"

ترامب عن نتنياهو: يفتقر لقدرة التمييز وعرقل اتفاقنا مع إيران كشف الرئيس الأمريكي أنه أجرى اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي وأعرب له عن غضبه الشديد قائلاً: "لماذا كان على بيبي شن مثل هذا الهجوم اللعين؟ لقد شعرت بغضب عارم وأخبرته بذلك. إنه لا يمتلك أي قدرة على المحاكمة العقلية والتمييز"

نيويورك/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه وجه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الغارة التي استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت.

ووصف ترامب، الخطوة بأنها "تفتقر إلى حسن التقدير والتمييز" وتسببت في إرجاء توقيع اتفاق واشنطن مع طهران.

وفي تصريحات هاتفية أدلى بها لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، أكد ترامب أنه أجرى اتصالاً بنتنياهو وأعرب له عن غضبه الشديد قائلاً: "لماذا كان على بيبي (نتنياهو) شن مثل هذا الهجوم اللعين؟ لقد شعرت بغضب عارم وأخبرته بذلك. إنه لا يمتلك أي قدرة على المحاكمة العقلية والتمييز".

وكشف الرئيس الأمريكي أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في عرقلة جدول زمني كان معداً لتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح: "كان من المفترض أن نوقع الاتفاق هذا الصباح، لكن الضربة الإسرائيلية على بيروت أدت إلى تأخيره".

وأضاف ترامب، أنه سأل نتنياهو بحدة خلال الاتصال: "ما الذي تظن نفسك فاعلاً؟".

وتابع أنه طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف أي هجمات أخرى ضد "حزب الله"، وعدم اتخاذ أي خطوات إضافية من شأنها إحباط جهود التوصل إلى الاتفاق.

ورغم التوترات الأخيرة، أبدى ترامب، تفاؤله بإمكانية إتمام الاتفاق خلال "وقت قصير جدا".

ورجح أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران إلكترونياً خلال الساعتين أو الثلاث ساعات القادمة.

و أشار ترامب، إلى أن مراسم التوقيع الرسمي والمباشر (وجهاً لوجه) ستُجرى الأسبوع المقبل في مكان ما داخل القارة الأوروبية.

والسبت، قال الرئيس الأمريكي عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الاتفاق سيُوقع الأحد، وإن مضيق هرمز سيُعاد فتحه أمام الجميع فور التوقيع.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه يستعد لهجوم إيراني خلال الساعات المقبلة، عقب استهدافه الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقبل ساعات، قُتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.