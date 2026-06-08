ترامب: على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"..

إسطنبول/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار.

جاء ذلك في منشور على منصته "تروث سوشيال"، تعليقا على تجدد الهجمات بين إيران وإسرائيل.

وكتب ترامب: "يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار".

ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا بشنها مساء الأحد غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد إطلاق دفعات صواريخ على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة لأيام عدة.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.

وردت إيران بشن هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما نفذت هجمات ضد ما قالت إنها أهداف أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

