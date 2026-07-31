الرئيس الأمريكي قال في تصريح صحفي إن هدفنا بسيط للغاية وهو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا

ترامب: سنوجه ضربات قاسية لإيران حتى تقول إنها لم تعد تحتمل الرئيس الأمريكي قال في تصريح صحفي إن هدفنا بسيط للغاية وهو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده ستوجه ضربات قاسية للغاية لإيران، حتى تقول إنها لم تعد قادرة على الاحتمال.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ترامب، تطرق فيه إلى آخر التطورات المتعلقة بإيران.

وزعم ترامب، أن الحرب مع إيران تسير "بشكل جيد للغاية" بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "نحن نريد الفوز فحسب، والأمور تسير حتى الآن بصورة جيدة جدا. هدفنا بسيط للغاية، وهو ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا".

وردا على سؤال بشأن تقييمه للهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، قال ترامب: "سنوجه ضربات قاسية للغاية إلى إيران، وفي مرحلة ما سيقولون: لم نعد قادرين على الاحتمال".

وادعى أن بلاده دمرت جزءا كبيرا من القدرات العسكرية الإيرانية.



كما زعم ترامب، أن طهران لم يتبق لديها سوى قدر محدود من القوة العسكرية.

وأردف: "إيران في وضع سيئ للغاية".



واتهم الرئيس الأمريكي إيران بأنها لم تتعامل بصدق مع واشنطن خلال عملية التفاوض.

وخلال 13 يوما، حتى 24 يوليو/تموز الجاري تبادلت الولايات المتحدة وإيران هجمات عسكرية، إذ شنت واشنطن غارات على أهداف داخل إيران فيما ردت الأخيرة باستهداف "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في عدد من الدول العربية، بينها الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى من الأمريكيين والإسرائيليين.