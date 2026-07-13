الرئيس الأمريكي قال إن الحصار يشمل السفن الإيرانية بينما ستتمتع الدول الأخرى باستخدام "عادل ومفتوح لمضيق هرمز"...

ترامب: سنعيد فرض الحصار البحري على إيران الرئيس الأمريكي قال إن الحصار يشمل السفن الإيرانية بينما ستتمتع الدول الأخرى باستخدام "عادل ومفتوح لمضيق هرمز"...

إسطنبول / الأناضول



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار على إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام جميع الدول باستثناء السفن الإيرانية أو الجهات المتعاملة معها.

وقال ترامب، في تدوينة على منصته "تروث سوشال" إن "مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحا، سواء بمشاركة إيران أو من دونها".

وأضاف: "سنعيد فرض الحصار الإيراني، الذي سُمّي بهذا الاسم لأنه يقتصر على منع السفن الإيرانية أو عملائها من الدخول أو الخروج".

وأوضح أن جميع الدول الأخرى ستتمتع "باستخدام عادل ومفتوح" لمضيق هرمز، معلنا أن الولايات المتحدة ستتولى مهمة حماية الممر البحري تحت عملية تحمل اسم "حارس مضيق هرمز".

يتبع///