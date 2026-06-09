الرئيس الأمريكي قال إن عملية التوصل إلى اتفاق مع إيران "تسير على نحو جيد"

ترامب: سنعلن النصر الكامل على إيران خلال أسبوعين الرئيس الأمريكي قال إن عملية التوصل إلى اتفاق مع إيران "تسير على نحو جيد"

واشنطن / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مساعي التوصل إلى اتفاق مع إيران "تسير على نحو جيد"، وإن واشنطن ستعلن "النصر الكامل" خلال الأسبوعين المقبلين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين عبر الهاتف خلال تجمّع انتخابي لدعم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من ولاية كارولاينا الجنوبية.

واعتبر ترامب أن موقف بلاده "جيد للغاية" فيما يتعلق بالأزمة مع إيران، ووصف عملية التوصل إلى اتفاق بأنها "تسير على نحو جيد".

وأضاف: "نحن فريق قوي للغاية وأعتقد أننا ننتصر في هذه الحرب، عندما نعلن النصر الكامل خلال الأسبوعين المقبلين سنكون قد حققنا انتصارا حقيقيا".



وشهدت المنطقة الأحد والاثنين جولة تصعيد جديدة بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ورغم تحذير إيران، أشعلت تل أبيب المنطقة بشنها غارة على الضاحية الجنوبية، فردت طهران بموجات صاروخية على إسرائيل، فيما أعلنت تل أبيب أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غربي ووسط إيران.



والأحد، دعا ترامب إسرائيل وإيران إلى وقف الأعمال العدائية فورا، محذرا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تطوير الهجوم على إيران.



والاثنين أعلنت طهران وقف العمليات العسكرية "بعد ما تم توجيه رد مؤلم للعدو"، أعقبه إعلان مماثل لنتنياهو عقب اتصال هاتفي أجراه مع ترامب.



وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.