ترامب: سنسيطر قريبا على جزيرة خارك ومرافق نفط إيرانية

أنقرة / الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستسيطر "في مستقبل غير بعيد" على جزيرة خارك الإيرانية ومواقع أخرى للبنية التحتية النفطية.

جاء ذلك بتدوينة نشرها على منصة "تروث سوشال" الخميس، ذكر فيها أن الجيش الأمريكي سيوجه "ضربة شديدة للغاية لإيران هذه الليلة".

وادعى ترامب أن إيران فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية وراداراتها ودفاعاتها الجوية وجميع أشكال دفاعاتها، ومعظم قدراتها الهجومية.

وأضاف: "في مستقبل غير بعيد جدًا، سنسيطر على جزيرة خارك وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، وسنفرض سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز تمامًا كما حدث في فنزويلا".

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بصواريخ وطائرات مسيرة على أهداف بـ"قواعد عسكرية" في كل من الكويت والبحرين والأردن.