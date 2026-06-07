صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية..

ترامب: سنتعاون مع طهران لتدمير اليورانيوم المخصب إذا توصلنا لاتفاق صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه في حال عدم التوصل لاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية..

واشنطن / الأناضول



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده ستتعاون مع طهران لتدمير مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية، في حال التوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك في مقابلة أجراها ترامب، الأحد، مع شبكة "NBC News"، تطرق خلالها إلى مسار المفاوضات الجارية مع إيران واحتمالات التوصل إلى اتفاق جديد.

وصرح بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة ستواصل إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وادعى ترامب أن إيران "باتت قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الخلافات المتبقية بين الطرفين محدودة ولا تمثل عقبات جوهرية.

كما زعم أن إيران قبلت بعدم امتلاك سلاح نووي، لافتا إلى أنه طالب بإضافة بند جديد إلى الاتفاق يضمن عدم تطوير طهران أسلحة نووية أو شراء هذا النوع من الأسلحة مستقبلا.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان الماضي بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.