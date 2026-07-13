الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: - سنبقي المضيق تحت سيطرتنا، وسنديره على الأرجح، وسنكون حراسه - سنتقاضى أموالا مقابل حراسة المضيق، ولا يمكن أن يُتوقع منا القيام بذلك دون مقابل

ترامب: سنبقي مضيق هرمز تحت سيطرتنا ونتقاضى أموالا مقابل حراسته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: - سنبقي المضيق تحت سيطرتنا، وسنديره على الأرجح، وسنكون حراسه - سنتقاضى أموالا مقابل حراسة المضيق، ولا يمكن أن يُتوقع منا القيام بذلك دون مقابل

أنقرة/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستبقي مضيق هرمز تحت سيطرتها، وإنها "ستدير على الأرجح" عمليات العبور فيه، مقابل الحصول على أموال.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، الاثنين، خلال مشاركته في برنامج على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، بشأن التوتر مع إيران.

وردا على سؤال مقدم البرنامج عن موقف إيران من مضيق هرمز، قال ترامب: "نحن نتولى السيطرة على المضيق. لا يملكون (الإيرانيون) شيئا".

وأضاف أن بلاده ستواصل "ضرب إيران بشدة"، مردفا: "سنبقي المضيق تحت سيطرتنا، وسنديره على الأرجح، وسنكون حراسه".

وأفاد ترامب أن بلاده ستتقاضى أموالا مقابل "حراسة" المضيق، مضيفا: لا يمكن أن يُتوقع منا القيام بذلك دون مقابل، خلافا لما فعلناه سنوات طويلة".

ومضى قائلا: "حمينا المضيق أكثر من 50 عاما، ولم نتقاض أي أموال مقابل ذلك، بينما حصلوا هم (الإيرانيين) على الأموال كلها".

وأشار إلى أن بلاده تولت خلال تلك الفترة "حماية مضيق هرمز دون مقابل".

وفي سياق متصل، ادعى ترامب أن بلاده توصلت إلى "اتفاق" مع الجانب الإيراني الذي تراجع عنه لاحقا بحسب قوله، وإن محادثات بين الطرفين استمرت 11 ساعة أمس الأحد.

وأوضح قائلا: "كان الاتفاق جاهزا، لكنهم تراجعوا عنه لاحقا. هم يتراجعون دائما. أبرمنا 10 اتفاقات مع هؤلاء الأشخاص".

وشهدت ليلة السبت/ الأحد، ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر.

وتشهد منطقة مضيق هرمز توترات أمنية على خلفية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، عقب وساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.