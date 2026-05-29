ترامب: سأعطي القرار النهائي بشأن الاتفاق مع إيران في تدوينة للرئيس الأمريكي قبيل اجتماع مع فريق الأمن القومي

واشنطن/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيحسم، اليوم الجمعة، قراره النهائي بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك خلال اجتماع سيعقده في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض مع فريق الأمن القومي.

جاء ذلك في منشور على حسابه بمنصته "تروث سوشيال"، بشأن مستقبل المفاوضات مع إيران.

وقال ترامب: "يجب على إيران أن تقبل بأنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا أو قنبلة نووية. كما ينبغي فتح مضيق هرمز فورا أمام حركة الملاحة البحرية غير المحدودة في كلا الاتجاهين ومن دون فرض أي رسوم عبور".

وشدد على ضرورة إزالة الألغام الموجودة في المضيق.

وأشار ترامب، إلى أنه سيدخل إلى "غرفة العمليات" في البيت الأبيض لعقد اجتماع مع فريق الأمن القومي لاتخاذ القرار النهائي.

ولفت إلى أنهم توصلوا إلى اتفاق في العديد من الملفات.

كما أوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري المفروض على إيران في حال التوصل إلى اتفاق، وأن "الغبار النووي" الموجود في إيران سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم، إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.