ترامب: رقابة كاملة على إيران ومفتشو الطاقة الذرية سيتوجهون إليها قريبا في تصريح للصحفيين أثناء توجهه إلى ولاية بنسلفانيا..

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون إلى إيران للإشراف على العمليات المتعلقة باليورانيوم المخصب في الوقت المناسب.

جاء في تصريح أدلى به ترامب للصحفيين في المطار أثناء توجهه إلى ولاية بنسلفانيا.



وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت زيارة مفتشي الوكالة إلى إيران جزءا من الاتفاق الأمريكي-الإيراني، قال ترامب: "لا، ما يُكتب حول هذا الأمر غير صحيح، ستكون هناك رقابة كاملة بنسبة 100 في المئة".

وأوضح أن المفتشين سيذهبون إلى إيران، لكن لا توجد حاجة للاستعجال، مضيفا: "سيذهبون في الوقت المناسب، لا داعي للعجلة، لكنهم سيكونون على الأرض عندما يحين الوقت المناسب".

ودافع ترامب عن التفاهم المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، واصفا إياه بأنه "اتفاق جيد جدا".



واعتبر الاتفاق أنه يضمن عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران توافق على ذلك أيضا.

كما أشار ترامب إلى أن إيران تمر بظروف اقتصادية صعبة، وأنها بحاجة إلى بعض الانفراج الاقتصادي الذي يمكن أن يوفره الاتفاق.

وكانت إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري التوصل إلى مذكرة تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، تهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ودخلت المذكرة المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد" حيز التنفيذ في 18 يونيو، بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.