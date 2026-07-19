ترامب ردا على تعليق إيران التزامها بالتفاهم: هذا لا يهمني وصف ترامب مقتل جنديين أمريكيين في الأردن بأنه "أمر محزن"

إسطنبول/الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا يهتم" بتصريح إيران الذي أفادت فيه بأنها لم تعد ملزمة بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بوساطة باكستانية.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات لقناة "NewsNation" عقب الهجمات التي أسفرت عن مقتل جنديين أمريكيين في الأردن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث الجمعة في الأردن، خلال التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ووصف ترامب مقتل الجنديين بأنه "أمر محزن"، مجدداً التأكيد على أن "الهدف الأساسي للحرب هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وفي تعليقه على إعلان إيران أنها لم تعد ملزمة باتفاق إسلام آباد، قال ترامب: "هذا لا يهمني".

وأمس السبت أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، تعليق بلاده التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، قائلا إن واشنطن انتهكت جميع تعهداتها الواردة في المذكرة وعلقت العمل بجميع بنودها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

ويأتي ذلك رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران 2026، تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف إيران 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود متصاعدة من طهران في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.