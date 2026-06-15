أكد خلال لقائه نظيره الفرنسي على هامش حضوره قمة السبع أن مضيق هرمز سيُفتح "بشكل كامل" يوم الجمعة..

ترامب: تم توقيع الاتفاق مع إيران وسيُنشر في وقت ما بعد الجمعة أكد خلال لقائه نظيره الفرنسي على هامش حضوره قمة السبع أن مضيق هرمز سيُفتح "بشكل كامل" يوم الجمعة..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن مذكرة التفاهم مع إيران تم توقيعها بالكامل، وأن نصها سيُنشر "في وقت ما بعد يوم الجمعة"، دون تحديد موعد.

وخلال لقائه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش حضوره قمة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، أضاف ترامب: "أريد نشرها لأنها وثيقة قوية للغاية".

وتابع: "إنها وثيقة قوية جدا وأرغب في نشرها، لذلك سيكون ذلك على الأرجح قريبا جدا، ربما في وقت ما بعد يوم الجمعة".

وأوضح ترامب أن الاتفاق مع إيران "تم توقيعه بالكامل"، ومضيق هرمز سيُفتح "بشكل كامل" يوم الجمعة، لافتا إلى أن نائبه جي دي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق مع إيران.

وتنطلق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، في وقت لاحق الاثنين، وتستمر 3 أيام، وسط توقعات بأن تناقش على هامشها قضايا منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الاتفاق بين أمريكا وإيران.

ومجموعة السبع، المعروفة اختصارا بـ"جي7"، تضم: الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتبحث في قممها السنوية قضايا دولية بارزة، بينها الأمن الدولي والاقتصاد العالمي.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وبينما أعلن ترامب الأحد أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران التي ردت بهجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.