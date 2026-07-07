في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال استقباله من قبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في أنقرة

ترامب: بوسعنا رفع عقوبات "كاتسا" عن تركيا في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال استقباله من قبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في أنقرة

أنقرة/الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بوسعه رفع عقوبات "كاتسا" (قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات) المفروضة على تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي خلال استقباله من قبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان بالمجمع الرئاسي في أنقرة التي وصلها لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وردا على سؤال بخصوص عقوبات "كاتسا" المفروضة على تركيا، قال الرئيس الأمريكي: "يمكنني القول إنّ بوسعنا رفع هذه العقوبات".

وأضاف ترامب مخاطبا أردوغان:"تركيا غدت، في ظل قيادة الرئيس أردوغان، دولة قوية عسكريا".

وأشار إلى أنه يكنّ احتراماً كبيراً لأردوغان، قائلاً: "هذا يصب حقاً في مصلحة البلدين".

وأكد الرئيس الأمريكي أن العلاقات بين بلاده وتركيا في أفضل حالاتها، وقال: "يمكنني القول إن علاقاتنا مع تركيا أفضل الآن من أي وقت مضى". كما خاطب أردوغان بالقول: "أنتم قائد يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة استثمرت تريليونات الدولارات في الناتو، مضيفًا: "لماذا؟ من أجل حماية الدول الأوروبية وكندا وغيرها. وبشكل عام لحماية الدول من التهديدات التي كانت تأتي سابقًا من الاتحاد السوفيتي، والآن من روسيا".

وفي رده على سؤال بشأن مقاتلات إف-35، قال ترامب إن "تركيا شريك أكثر وفاءً مقارنة بغيرها"، مضيفا: "لذلك فإن هذا بالتأكيد موضوع سنأخذه بعين الاعتبار. إنها طائرة رائعة، الأفضل، بل الأفضل في الوقت الراهن وبفارق كبير، وهذا بالتأكيد خيار سننظر فيه".

وأعرب ترامب عن خيبة أمله تجاه الناتو، قائلاً :"بصراحة، لو لم تُعقد (قمة الناتو) في تركيا، ولو لم يكن هنا صديقي (أردوغان)، وهو قائد قوي جدًا وشخصية قوية جداً، فربما لم أكن لأشارك فيها".

يتبع//