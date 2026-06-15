تدوينة للرئيس الأمريكي قال فيها إن السفن "تستخدم الممر الجنوبي الآمن بالكامل"، وأشار إلى وجود مسارات ملاحية أخرى متاحة..

ترامب: بدء عبور ناقلات النفط من "هرمز" تدوينة للرئيس الأمريكي قال فيها إن السفن "تستخدم الممر الجنوبي الآمن بالكامل"، وأشار إلى وجود مسارات ملاحية أخرى متاحة..

واشنطن/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بدء عبور ناقلات النفط التجارية من مضيق هرمز، عقب التوصل إلى تفاهم مع إيران.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشال"، قال فيها إن سفنا ومعظمها محمل بالنفط، بدأت مغادرة مضيق هرمز.

وأضاف أن السفن "تستخدم الممر الجنوبي الآمن بالكامل"، وأشار إلى وجود مسارات ملاحية أخرى متاحة.

ورغم التفاهم المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح المضيق، يسود الحذر أوساط شركات النقل وقطاع تجارة النفط، وسط علامات استفهام بشأن عودة الملاحة في المضيق إلى نشاطها المعتاد، بعد أشهر من الاضطرابات.



ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وضمنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة المقبلة.