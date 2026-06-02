ترامب: المفاوضات مع إيران مستمرة وحان وقت التوصل إلى اتفاق داعيا طهران إلى إبرام اتفاق "بشكل أو بآخر"..

واشنطن/ الأناضول

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال متواصلة دون توقف، داعيا طهران إلى إبرام اتفاق "بشكل أو بآخر".

وفي منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن توقف المحادثات بين الجانبين، منتقدا ما وصفه بالتغطية المضللة لبعض وسائل الإعلام الأمريكية.

وقال ترامب: "التقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة وإيران أوقفتا المفاوضات قبل عدة أيام غير صحيحة وخاطئة، المحادثات بيننا استمرت دون انقطاع قبل أربعة أيام وثلاثة أيام ويومين، وكذلك أمس واليوم".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات في الوقت الراهن، لكنه شدد على أن الوقت قد حان أمام إيران لاتخاذ قرار والتوصل إلى اتفاق.

وكان ترامب قد أكد في تصريحات سابقة أن المحادثات مع إيران تتواصل "بوتيرة سريعة"، رغم إعلان طهران تعليق المفاوضات، مشيرا إلى أن الاتصالات بين الطرفين ما زالت مستمرة بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا العالقة بين البلدين.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/نيسان بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت في 11 من ذات الشهر، وبعدها بيومين فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، ما لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

