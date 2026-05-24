الرئيس الأمريكي أوضح أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيتواصل إلى حين التوصل لاتفاق

ترامب: المفاوضات مع إيران تتقدم بشكل منظم وبنّاء الرئيس الأمريكي أوضح أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيتواصل إلى حين التوصل لاتفاق

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات مع إيران "تتقدم بشكل منظم وبنّاء"، موضحا أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيتواصل إلى حين التوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشال"، الأحد، بشأن الوضع الدبلوماسي المتعلق بمسار المفاوضات مع إيران.

وصرح ترامب، أن الاتفاق الذي يتفاوضون عليه حاليا مع إيران سيمنع طهران بشكل قاطع من الحصول على أسلحة نووية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف: "المفاوضات تتقدم بشكل منظم وبناء، وقد طلبت من ممثليَّ المشاركين في المفاوضات عدم التسرع في التوصل إلى اتفاق، لأن الوقت في صالحنا".

وأوضح ترامب، أن الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية سيستمر حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.



وفي هذا الصدد، قال: "ينبغي على الطرفين عدم التسرع والقيام بالعمل على أكمل وجه، وألا يتم ارتكاب أخطاء".

وأشار ترامب، إلى أن العلاقات الأمريكية مع إيران تتقدم بطريقة "أكثر احترافية" و"مثمرة"، لكنه أضاف أن طهران بحاجة إلى أن تفهم أنها لا تستطيع تطوير أسلحة نووية.

وفي تصريحاته حول الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، شكر ترامب، الدول المعنية في الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن بعض الدول قد تنضم إلى "اتفاقيات أبراهام"، في إشارة إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأردف: "من يدري، ربما ترغب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضا".

ومساء السبت، أعلن ترامب، استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، وقرب الكشف عن تفاصيله، وفق منشور له على منصته "تروث سوشيال".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، فيما شنت إيران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.

وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

