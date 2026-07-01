الرئيس الأمريكي قال: سننتظر ونرى ما سيحدث، كما تعلمون وجهنا لهم ضربات قوية جدًا على مدى ثلاث ليالٍ لكننا نتفاهم معهم الآن بشكل جيد للغاية

ترامب: المحادثات مع إيران تسير كما ينبغي الرئيس الأمريكي قال: سننتظر ونرى ما سيحدث، كما تعلمون وجهنا لهم ضربات قوية جدًا على مدى ثلاث ليالٍ لكننا نتفاهم معهم الآن بشكل جيد للغاية

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المحادثات الجارية مع إيران في العاصمة القطرية الدوحة، "تسير كما ينبغي"، وأن "الأمور تمضي بشكل جيد جدا".

وفي تصريحات للصحفيين، أكد ترامب، أن الهدف الأساسي للمحادثات يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.



وأضاف: "الأمر بسيط جدًا، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا".

وأشار ترامب، إلى أن الوفد الأمريكي أجرى "محادثات مثمرة للغاية" في الدوحة، وأن عملية نزع السلاح النووي الإيراني "تسير بصورة جيدة".

وأردف: "سننتظر ونرى ما سيحدث، كما تعلمون، وجهنا لهم ضربات قوية جدًا على مدى ثلاث ليالٍ، لكننا نتفاهم معهم الآن بشكل جيد للغاية. كل شيء يسير كما ينبغي، والأمور تمضي بشكل جيد جدًا".

والثلاثاء، بحث رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، آخر تطورات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم نصت على وقف القتال ورفع الحصار البحري عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي إطار تنفيذ المذكرة، انطلقت في 21 يونيو 2026، محادثات بين الجانبين في سويسرا بوساطة قطرية ـ باكستانية مشتركة، لبحث التفاصيل الفنية المتعلقة بتنفيذها.

ويواجه المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران تعثرا حاليا، على خلفية تجدد التصعيد بين الجانبين؛ إذ اتهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز في 25 يونيو، واعتبرت ذلك انتهاكا للمذكرة، قبل أن تنفذ القوات الأمريكية ضربات على أهداف إيرانية قرب المضيق.

في المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات على ما وصفتها بـ"مصالح أمريكية" في المنطقة.

وأدى هذا التصعيد إلى إبطاء مسار المحادثات، التي تقتصر حاليا على جولات فنية غير مباشرة في الدوحة بوساطة قطرية.