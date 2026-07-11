الرئيس الأمريكي ادعى أنه موجود منذ فترة طويلة على "قائمة أهداف" القيادة الإيرانية..

ترامب: الجيش الأمريكي مستعد لتدمير إيران إذا حاولت اغتيالي الرئيس الأمريكي ادعى أنه موجود منذ فترة طويلة على "قائمة أهداف" القيادة الإيرانية..

واشنطن/ الأناضول



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جيش بلاده "مستعد لتدمير إيران" إذا اغتالته طهران أو حاولت تنفيذ عملية اغتيال بحقه.

وفي تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، السبت، تطرق ترامب إلى احتمال تعرضه لمحاولة اغتيال، مشددا على أن الرد العسكري الأمريكي في مثل هذا السيناريو سيكون شديدا جدا.

وأضاف ترامب: "إذا أقدمت إيران على اغتيال رئيس الولايات المتحدة الحالي، أي أنا، أو حاولت القيام بذلك، فإن هناك ألف صاروخ موجه إلى إيران وجاهز للإطلاق. وسيتبعها على الفور آلاف الصواريخ الأخرى".

وأوضح أن التعليمات اللازمة قد أُعطيت للجيش الأمريكي، قائلا إن القوات المسلحة "مستعدة وراغبة وقادرة على تدمير وإبادة جميع أنحاء إيران كاملا" لمدة عام، مع إمكانية تمديد هذه الفترة إذا اقتضت الضرورة.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "نيويورك بوست"، ادعى ترامب أنه موجود منذ فترة طويلة على "قائمة أهداف" القيادة الإيرانية.

وأكد أنه أصدر تعليمات بـ"قصف إيران على نحو لم يسبق له مثيل" إذا أقدمت على تنفيذ محاولة اغتياله.

وردا على سؤال بشأن التقارير التي أفادت بأن إسرائيل حصلت الأسبوع الجاري على معلومات استخباراتية حول مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي، أجاب ترامب إن إيران لا تمتلك خطة جديدة في هذا الشأن، لكنه أضاف أنه يحتل "المرتبة الأولى" على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ سنوات.

والخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، تنفيذ ضربات استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا إيرانيا، بينها أنظمة دفاع جوي، ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، وقدرات بحرية وبنية لوجستية على الساحل الإيراني.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن، محذرا من توسيع نطاق هجماته إذا استمرت الضربات الأمريكية.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.