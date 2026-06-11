ترامب: الاتفاق مع إيران سيكتمل في غضون أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: - سيتم التوقيع قريبا.. ربما نهاية هذا الأسبوع

واشنطن/ الأناضول

- سنتباحث مع تركيا أيضا. لقد كان الرئيس أردوغان رائعا في هذا المسار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الوثيقة النهائية للاتفاق مع إيران قيد الإعداد، وستكتمل في غضون الأيام القليلة القادمة.

وفي تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي في واشنطن، أفاد ترامب، بأن الاتفاق مع إيران يوشك على الاكتمال.



وأشار إلى أن العمل مستمر على الصياغة النهائية لنص التفاهم التفصيلي.

وأضاف ترامب: "نمر بمرحلة إعداد الصيغة النهائية للوثائق، ستكتمل هذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيقام حفل توقيع، ربما في أوروبا".

ولفت إلى دور أنقرة في مسار الاتفاق مع إيران، قائلا: "سنتباحث مع تركيا أيضا. لقد كان الرئيس (رجب طيب) أردوغان رائعا في هذا المسار".

وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه علم بشأن مصادقة الزعيم الإيراني مجتبى خامنئي على الاتفاق، قال ترامب: "على حد علمي الإجابة هي نعم".

وشدد على أنه فور توقيع الاتفاق، سيتم إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

واختتم بالقول: "سيتم التوقيع (على الاتفاق) قريبا، ربما نهاية هذا الأسبوع".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن ترامب، إلغاء ضربات كانت مقررة الليلة ضد إيران، مدعيا موافقة جميع الأطراف المعنية على النقاط النهائية للاتفاق مع طهران.

فيما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصدر رفيع المستوى لم تسمه، أن طهران لم تصادق بعد على أي نص اتفاق يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، خلافا لما ادعاه ترامب.

