ترامب: الاتفاق مع إيران "اكتمل الآن" ومضيق هرمز مفتوح ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول للتلفزيون الرسمي لبلاده: نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف

إسطنبول/الأناضول

قال الرئيس دونالد ترامب، إن الاتفاق مع إيران "اكتمل الآن"، معلنا أن مضيق هرمز مفتوح وأنه أمر برفع الحصار البحري.

وعقب إعلان باكستان أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، كتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "لقد اكتمل الآن الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تهانينا للجميع".

وأضاف "أجيز كليا فتح مضيق هرمز من دون رسوم مرور، وأصرح في الوقت نفسه برفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة بشكل فوري".

ودعا ترامب إلى استئناف حركة الملاحة البحرية وشحنات الطاقة عبر هذا الممر الاستراتيجي، قائلا: "يا سفن العالم، شغّلوا محركاتكم. دعوا النفط يتدفق!".

في المقابل نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن "نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا والجمعة سيتم التوقيع عليه في جنيف".

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام عقب مفاوضات مكثفة، مبينا أنه يتضمن إنهاء فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

وقال شريف في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "بعد محادثات مكثفة، يسرّنا أن نعلن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن "الجانبين أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

ووفقا لشريف، من المقرر أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.

وكانت القناة "12" الإسرائيلية أفادت قبيل تلك التطورات بنحو ساعة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب، في ظل التقدم الحاصل في المحادثات الجارية بشأن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع، لم تسمه، أن ترامب أطلع نتنياهو خلال الاتصال على التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن التوقيع عليه قد يتم خلال الساعات القليلة المقبلة، وربما في وقت لاحق من الليلة، دون تفاصيل أكثر.