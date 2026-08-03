الرئيس الأمريكي قال إن المشاورات التي أجرتها الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات وقطر وإيران دفعته إلى إيقاف الهجوم واسع النطاق

ترامب: استئناف المفاوضات مع إيران الاثنين ومتفائلون بالتوصل لاتفاق الرئيس الأمريكي قال إن المشاورات التي أجرتها الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات وقطر وإيران دفعته إلى إيقاف الهجوم واسع النطاق

واشنطن/ الأناضول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف اليوم الاثنين، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

تصريحات ترامب جاءت خلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من ولاية نيوجيرسي إلى العاصمة واشنطن، مساء الأحد.

وقال ترامب إن المحادثات الأمريكية الإيرانية ستُستأنف اليوم، وذلك بعد قراره إلغاء هجوم كان مخططا لشنه على إيران بنهاية الأسبوع الماضي.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بإمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني.

وأوضح أن المشاورات التي أجرتها الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات وقطر وإيران دفعته إلى إيقاف الهجوم واسع النطاق الذي كان مقررا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: "كان سيصبح الهجوم الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، لكنهم طلبوا منا عدم تنفيذه. قالوا: من فضلكم لا تفعلوا ذلك، كما أن جيرانهم قالوا الشيء نفسه".

وتابع: "ما نقوم به الآن هو التحدث معهم عبر المفاوضات. ستبدأ غدا بعد الظهر، وبعدها سنرى ما سيحدث".

وادعى ترامب أنه يرغب بشدة في التوصل إلى اتفاق وإنقاذ حياة عدد كبير من الأشخاص.

والأحد، أعلن ترامب موافقته على إلغاء ضربات كانت مقررة ضد إيران مقابل التوصل "سريعا" إلى اتفاق.

وبين 8 و24 يوليو/ تموز الماضي، شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية بدول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو/ حزيران الماضي مذكرة تفاهم، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات بشأن ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.