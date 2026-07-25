في كلمة له خلال مشاركته في العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

ترامب: إيران تريد التوصل لاتفاق لكن الوقت لم يحن لذلك في كلمة له خلال مشاركته في العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن.

واشنطن/ الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكن الوقت لم يحن لإبرام اتفاق.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في العشاء السنوي لجمعية مراسلي البيت الأبيض في واشنطن، تطرق خلالها إلى المفاوضات مع إيران.

وأضاف ترامب: "في الوقت الراهن، يتحدثون معنا، ويريدون التوصل إلى اتفاق، أعتقد أنهم ليسوا مستعدين بعد، ولم يحن الوقت لذلك، لكنني مستعد للاستماع".

وأكد أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مشددا على أن بلاده لا تريد أن تتعرض مدنها أو إسرائيل أو منطقة الشرق الأوسط، لخطر التدمير بواسطة أسلحة نووية.

وتطرق ترامب إلى العمليات العسكرية ضد إيران، مدعيا أن بلاده "تمكنت من السيطرة على إيران"، وأن الهجمات "تسير بشكل جيد للغاية"، داعيا إلى عدم تصديق "الأخبار الكاذبة".

وزعم ترامب أن القوات الإيرانية تكبدت خسائر كبيرة، قائلا إن البحرية والقوات الجوية الإيرانية دُمرت، وإن "250 طائرة و159 زورقاً لم تعد موجودة"، كما ادعى تدمير أنظمة الرادار وتقليص عدد الطائرات المسيرة الإيرانية.

وفي السياق ذاته، كرر ترامب موقفه الرافض لامتلاك إيران أسلحة نووية، قائلاً: "لن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي"، ومؤكداً أن هذا الأمر يمثل جوهر التحركات الأمريكية تجاه طهران.

وفي المناسبة نفسها، مُنح عميل جهاز الخدمة السرية الأمريكي فيكتور غونزاليس جائزة رئيس رابطة مراسلي البيت الأبيض للخدمة الاستثنائية، تقديراً لجهوده في التصدي للمهاجم المسلح عند نقطة التفتيش الأمنية خلال حفل العشاء الذي أقيم في أبريل/نيسان الماضي.

كما تضمن الحفل عرضا مصورا لمشاهد من الهجوم المسلح الذي شهدته الفعالية السابقة، فيما غابت السيدة الأولى ميلانيا ترامب عن حضور المناسبة.

- هجوم مسلح خلال العشاء السنوي

وكان العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي أُقيم في 25 أبريل/نيسان بفندق واشنطن هيلتون، قد انتهى بشكل مفاجئ بعد سماع دوي إطلاق نار قرب إحدى نقاط التفتيش الأمنية، ما دفع عناصر جهاز الخدمة السرية إلى إجلاء ترامب من القاعة.

وأعلنت السلطات لاحقا توقيف كول توماس ألين (31 عاما)، الذي يُشتبه في تخطيطه لاستهداف عدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية.

ويحاكم ألين بموجب أربع تهم فيدرالية، من بينها محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة.