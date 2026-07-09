الرئيس الأمريكي أدلى بتصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة من تركيا

ترامب: إيران تريد الاتفاق بشدة لكنني لا أثق بالتزامها الرئيس الأمريكي أدلى بتصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة من تركيا

واشنطن/ الأناضول



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق" مع الولايات المتحدة، لكنه لا يثق بالتزامها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أثناء عودته إلى الولايات المتحدة من تركيا، الأربعاء، عقب مشاركته في أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي معرض حديثه عن الضربات الأمريكية ضد إيران، أضاف: "قلت لهم إننا سنرد بعشرين ضعفا في كل مرة يهاجموننا فيها، وقد فعلنا ذلك الليلة الماضية."

وشدد ترامب مجددا على أن طهران ترغب في إبرام اتفاق مع واشنطن.

وأردف: "إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق بشدة. اتصلوا بنا مؤخرا. لكنني لا أعرف إن كانوا يستحقون ذلك، ولست متأكدا من أنهم سيلتزمون بأي اتفاق، وهذه هي المشكلة."

وردا على سؤال بشأن الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، أجاب: "بصراحة، هذا تصرف جنوني بعض الشيء. إنهم يتصرفون بطريقة غير متزنة، لكنهم مع ذلك يريدون الاتفاق بشدة".

ومساء الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، بينما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

** اتفاقات تجارية جيدة مع تركيا

وأشاد ترامب بنتائج قمة الناتو في أنقرة، وأثنى على العلاقات مع تركيا، قائلا: "أمضينا يومين رائعين جدا".

وأضاف: "أبرمنا اتفاقات تجارية جيدة جدا مع تركيا، وكانت شريكا جيدا للغاية."

كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله: "كان رائعا."

** إشادة بقمة الناتو في أنقرة

وأكد ترامب أن الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف اتخذت خطوات مهمة لزيادة إنفاقها الدفاعي.

وتابع: "كان هناك اليوم قدر كبير من الوحدة والتضامن. لقد قطع الناتو شوطا طويلا بالفعل".

وذكر أن الولايات المتحدة تحملت لسنوات عبئا ماليا غير عادل داخل الحلف، وأن الدول الأوروبية وافقت على زيادة إنفاقها الدفاعي.

واستضافت تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة الناتو، للمرة الثانية بعد قمة إسطنبول بالعام 2004، وحظيت القمة بأهمية كبيرة بالنظر للتحديات التي تواجه الحلف والمنظومة الأمنية العالمية.