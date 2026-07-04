الرئيس الأمريكي تطرق لمراسم الجنازة والتشييع التي تقام في إيران، قائلا: "لقد منحناهم أسبوعا بسبب مراسم الجنازة".

ترامب: إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق ومنحناها إجازة لأسبوع الرئيس الأمريكي تطرق لمراسم الجنازة والتشييع التي تقام في إيران، قائلا: "لقد منحناهم أسبوعا بسبب مراسم الجنازة".

أنقرة/الأناضول

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران "ترغب بشدة" في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه منح طهران مهلة أسبوع بسبب مراسم التشييع الرسمية للمرشد الإيراني.

جاء ذلك في خطاب ألقاه ترامب بولاية ساوث داكوتا بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، تطرق خلاله إلى الملف الإيراني ومستجدات الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمته، أن بلاده "دمرت إيران بالكامل" (اقتصاديا وسياسيا)، مجدداً تأكيده أن طهران "ترغب بشدة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق".

وفي السياق، لفت الرئيس الأمريكي إلى مراسم الجنازة والتشييع التي أقيمت في إيران مؤخراً، قائلاً: "لقد منحناهم أسبوعا بسبب مراسم الجنازة".

والجمعة، بدأت إيران مراسم تشييع رسمية لخامنئي في طهران، ضمن أسبوع من الحداد والتشييع يتضمن محطات في مدن إيرانية وعراقية، قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وتعتزم السلطات الإيرانية دفن جثمان خامنئي، الذي قتل في غارة أمريكية إسرائيلية في 28 فبراير/ شباط الماضي، في 9 يوليو/ تموز الجاري، في مرقد الإمام الرضا بمدينة مشهد.